حتى المراحيض لم يتركوها .. جماهير ريال مدريد غاضبة بسبب سانتياجو برنابيو!

يبدو أن التجديدات أغضبت البعض!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك حالة من الغضب بين فئة كبيرة من جماهير ريال مدريد، بالأخص هؤلاء حاملي التذاكر الموسمية.

جاء هذا بحسب ما ذكر باكو جونزاليس الصحفي الإسباني، الذي أكد أن عدة أصدقاء له من مشجعي النادي الملكي يشعرون بضيق وغضب بسبب حالة ملعب سانتياجو برنابيو الجديدة.

وأوضح أن الغضب الأساسي يأتي بسبب التعديلات التي جاء مع تجديدات الملعب على الكثير من البنى التحتية فيه، وعلى رأسها المراحيض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث تم تقليص عددها بسبب غرف كبار الشخصيات الجديدة التي تم بناءها حول الملعب، كما تم تضييق المساحة بين المقاعد وبعضها البعض بالمقارنة بملاعب أخرى مثل ملعب أتلتيكو مدريد.

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جدير بالذكر أن الافتتاح الرسمي لملعب سانتياجو برنابيو في حلته الجديدة كان قد تم تأجيله عدة مرات، ومن المنتظر أن يتم في بدايات 2024.