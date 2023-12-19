كلمة السر في "كامب نو"

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن مخطط البلوجرانا من أجل تكريم الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "نحن منفتحون على القيام بذلك حينما يريدون. ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ولأننا نحترمه ونعجب به، فهو بالطبع يستحق التقدير في بيته برشلونة".

وأضاف لابورتا: "كان هناك حديث عن تكريم ميسي، عندما أثير الأمر خلال الصيف الماضي، بالتزامن مع وجود فرصة لعودته إلى برشلونة بعد رحيله عن باريس، لكن عندما لم يحدث ذلك وقع الأمر قليلا في طي النسيان. في النهاية، لم يحدث ذلك، لأن ما قاله لنا كان منطقيا تماما: أنه بسبب الضغط الذي تعرض له في باريس، فضل الذهاب إلى إنتر ميامي، لأن ذلك سيمنحه بعض الاستقرار. ونحن احترمنا قراره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، اعتبر رئيس النادي الكتالوني التكريم أمرا مفروغا منه، على الرغم من أنه لم يتمكن من تحديد موعد، قائلًا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث عندما نعود إلى ملعب كامب نو في أواخر عام 2024 أو عندما سيتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل بحلول يوليو 2026".

ويتطلع برشلونة لإعادة افتتاح ملعب كامب نو خلال العام المقبل، حيث تستهدف أعمال التطوير السماح بحضور 105 آلاف متفرج بدلا من 70 ألفا، وهو ما من شأنه أن يلائم تكريما لأفضل لاعب كرة قدم لعب للنادي الكتالوني على مدار تاريخه.

واستبعد رئيس برشلونة، أن يلعب ميسي مرة أخرى مباراة رسمية مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من إنتر ميامي، قائلًا: "تنتشر الأخبار من جميع الأنواع، لكنني أعتقد أن هذا غير مسموح به حتى من جانب الفيفا".