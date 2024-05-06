رونالدو وميسي في فريق واحد..

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"بكيت في السرير فور علمي بموافقته".. هكذا كشف ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة منتخب إنجلترا، عن رد فعله إزاء قبول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانتقال إلى فريقه بعد مفاوضات استمرت 5 سنوات.

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وبعدما نجح بطل كأس العالم 2022، في كتابة العديد من الأرقام القياسية في فترة قصيرة مع إنتر ميامي، بات الهدف واضحًا من إدارة النادي الأمريكي، وهو التحرك لتكوين فريق واحد، يجمعه بالغريم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى، ما يعني إنهاء رحلته مع النصر.

وبات السؤال هو.. "هل يرحل كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر؟"، في ظل ارتباط عقد البرتغالي مع العالمي حتى يونيو 2025، حيث يعد صاروخ ماديرا عنصرًا أساسيًا، سجل 61 هدفًا بقميص الأصفر في جميع المسابقات، كما يتزعم صدارة هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 32 هدفًا، مبتعدًا بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، أن عقد كريستيانو رونالدو، مستمر مع النصر، ولن يرحل عن صفوف الفريق، ورغم استفسار المتابعين حول عبارة "الصيف المقبل"، التي ذكرها الجدي، سواءً صيف 2024 أو 2025، إلا أن عقد الهداف البرتغالي لا يزال متواصلًا لموسم آخر.

وتشير التقارير إلى استعداد إدارة النصر نحو التفاوض مع رونالدو حول تمديد عقده خلال الفترة المقبلة، لمدة موسمين، فيما ذكرت صديقة كريستيانو، جورجينا رودريجيز، بأن البرتغالي قد يتخذ قرار الاعتزال، خلال عام أو عامين على أقصى تقدير.

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وألمح رونالدو بأنه لا يزال يرغب في البقاء بالملاعب لعام آخر، أثناء حديثه حول الوصول إلى 900 هدف في مسيرته، قائلًا "قد أحقق هذا الرقم خلال الموسم الجاري أو المقبل".

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