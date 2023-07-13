"حب من أول مران" .. مارسيلو بروزوفيتش للعالم: النصر فريق مذهل!

زهيرة عادل
Marcelo Brozovic Nassr 2023Al Nassr Twitter
مارسيلو بروزوفيتشالنصردوري روشن السعودي

الكرواتي خاض أول مران له مع النصر بالأمس، فما هو انطباعه؟

يبدو أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ الوافد الجديد للنصر السعودي، قد وقع في حب العالمي من أول حصة تدريبية له في معسكر البرتغال.

الكرواتي انضم لمران العالمي أمس الخميس، لأول مرة، منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كصفقة وحيدة للنصر حتى الآن.

ونشر بروزوفيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صوره في الحصة التدريبية للفريق، واصفًا إياه بـ"المذهل".

وكتب الوافد الجديد للعالمي: "النجاح لا يتعلق دائمًا بالعظمة!، إنما بالعقلية والمثابرة والتضحية. لنبدأ في كتابة فصل جديد في حياتي الملحمية، أول تدريب مع فريقي المذهل!".

يذكر أن لاعب الوسط – صاحب الـ30 عامًا – انضم للعالمي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من إنتر الإيطالي، بعد صراع مع عدد من أندية أوروبا.

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