حبس ستة من جماهير مايوركا .. والسبب فينيسيوس وتيباس!

علي رفعت
Vinícius Maffeo Real Madrid Mallorca La LigaGettyImage
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدريال مايوركا vs ريال مدريدريال مايوركا

يبدو أن الأمور في إسبانيا لن تهدأ قريبًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن القبض على ستة من جماهير فريق مايوركا من قبل الشرطة الإسبانية في الساعات القليلة الماضية بسبب العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تلك الجماهير بالتحديد قامت بتعليق لافتات ضد فينيسيوس نفسه وضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وكتبت الجماهير على تلك اللافتات: "فينيسيوس مثل القمامة، ولا علاج لجلدك"، كما كتبت: "**** للدوري الإسباني، فلتمت يا تيباس".

يأتي هذا عقب أيام من أزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني والتي شهدت الكثير من الهتافات العدائية ضد فينيسيوس.

جدير بالذكر أن تلك المواجهة أمام مايوركا والتي أقيمت في فبراير الماضي كانت قد انتهت بخسارة ريال مدريد بهدف نظيف.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

798626 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
798626 الأصوات

اختيارات المحررين