حبست نفسها في كنيسة .. والدة لويس روبياليس تتدخل في أزمة جيني هيرموسو

والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحاول إيجاد الحقيقة بطريقتها الخاصة..

يومًا بعد يوم، تتفاقم أزمة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من تقبيل جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا بعد فوز الفريق بلقب كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزلندا، أثناء مراسم التتويج.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف روبياليس عن العمل لمدة 90 يومًا حتى انتهاء التحقيق في الأزمة، والوصول إلى قرار.

لكن وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" كشفت عن تطور جديد، في الأزمة، بعدما أعلنت أنجليس بيجار والدة لويس روبياليس الإضراب عن الطعام.

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بيجار أعلنت الإضراب عن الطعام وحبست نفسها في إحدى كنائس مدينة غرناطة، احتجاجًا على المطاردة الجائرة التي يتعرض لها نجلها حسب زعمها.

ووجهة والدة روبياليس طلبًا إلى جيني هيرموسو بأن تقول الحقيقة، وأن تحافظ على الرواية التي قالتها عند بداية الأحداث.