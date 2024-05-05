حاول التشكيك وإثارة الجدل فتضرر بسام الحريجي .. حقيقة شقيق نجم الأهلي "المعادي لماتياس يايسله"!

انقلب الوضع على اللاعب، بينما حاول أحدهم أن يحشد جمهور الأهلي لصالحه!

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جدل كبير يحوم في الوسط الأهلاوي حول ظهير الفريق بسام الحريجي، بعد تغريدات "منسوبة" لشقيقه، تشكك في المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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الأزمة بدأت مع غياب الظهير الشاب عن مواجهة الراقي الأخيرة أمام ضمك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، والتي فاز بها ممثلو قلعة الكؤوس برباعية مقابل هدف وحيد.

بعد المباراة، خرج حساب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يحمل اسم "عايد الحريجي" للرد على تساؤلات الجماهير حول أسباب غياب بسام وما إذا كان يعاني من إصابات، ليؤكد لهم صاحب الحساب أنه سليم 100%، إنما قرار استبعاده يعود ليايسله، في محاولة لضرب علاقة المدرب بالجماهير، خاصةً وأن صاحب الـ24 عامًا تألق كثيرًا في الموسم الجاري.

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البعض ظن أن عايد الحريجي هو شقيق نجم الراقي، وبدأ بالفعل في الهجوم على المدرب الألماني، لكن الحقيقة أنه ليس شقيقه بالأساس، إنما محب له فقط..

عايد أوضح: "جمهور الملكي .. أنا من محبين بسام الحريجي ومن متابعينه من كان فئات سنية بالباطن وحاليًا أنا من مجانين الأهلي، ومن حقي كمحب للاعب أن أتمناه يلعب وياخذ فرصته وتهمني كثير أخباره، ولا مرة قلت أني أخوه، لي تغريدة قلت فيها ياعين أخوك وهي كلمة عادية ونقولها دايم".

لكن وبينما كان يحاول عايد أن يحشد جمهور الأهلي ضد المدرب لصالح الحريجي، انقلب الوضع عليه، إذ كشف الصحفي الرياضي مصطفى الشيخي عن عدم انضباط بسام خلال فترة إصابته الأخيرة رغم حاجة الفريق لخدمات كل لاعب في فترة حرجة من الموسم، وهو ما دفع المدرب لاتخاذ موقف ضده.

يذكر أن الحريجي كان قد انضم للراقي في الصيف الماضي قادمًا من الباطن، وشارك معه في 17 مباراة في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، صانعًا خلالها هدف وحيد.

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