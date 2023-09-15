"حاولوا خطفه" .. برشلونة يكشف هوية الفريق الذي حاول ضم يامال هذا الصيف

جوهرة برشلونة كان قريبًا من الرحيل هذا الصيف

يعد لامين يامال لاعب برشلونة أحد اللاعبين الواعدين في كرة القدم، اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا ارتقى بسرعة إلى الفريق الأول، مما جعل العديد من الأندية تلتفت إليه.

ووفقًا لما ذكره المذيع ديفيد سانشيز في راديو "ماركا" الإسباني، قام مانشستر سيتي بجهد كبير لمحاولة ضم لاعب شباب برشلونة هذا الصيف.

وفي وقت سابق أكد إنريك ماسيب مستشار رئيس برشلونة، في تصريحات لـ "Esport 3" أن هناك ناديًا استفسر عن اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية.

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وأشار إلى أن لامين يامال وأليخاندرو بالدي كانا على وشك المغادرة هذا الصيف لأن هناك ناديًا حاول التعاقد معهما.

وتحدث ديكو خلال تقديمه كمدير لقسم كرة القدم في برشلونة أيضًا عن تمديد عقود هذين الموهوبين، وأكد أنها في تقدم وأن خطة النادي هي الاحتفاظ بهما، ومن المتوقع أن يجدد لامين يمال عقده مع برشلونة حتى عام 2026 بسبب صغر سنه، بينما يُتوقع أن يمدد بالدي عقده حتى عام 2028.