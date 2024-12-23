“حاولنا ضمه وهو في ليفربول”.. رئيس ريد بول يكشف كواليس التعاقد مع كلوب

تفاصيل انضمام كلوب إلى ريد بول...

كشف أوليفر مينتزلاف رئيس شركة "ريد بول"، أن شركته حاولت التعاقد مع يورجن كلوب، عندما كان مدربًا لليفربول،

وانضم كلوب، في أكتوبر الماضي لشركة "ريد بول" في منصب الرئيس العالمي لكرة القدم بالشركة، على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي بداية من الأول من يناير 2025.

وقال مينتزلاف في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "على مدار العشرين عامًا، الماضية خضت العديد من المفاوضات في عالم كرة القدم، ولكن يجب أن أقول بمجرد أن اقتنع كلوب، كانت هي المفاوضات الأسهل".

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وتابع: "وليس لأننا عرضنا عليه مبلغ مالي لا يصدق، بل على العكس لقد تحدثنا عن الجانب المادي لمدة 20 ثانية، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا وكانت عملية طويلة جدًا قبل أن يقتنع".

وأضاف: "كانت الفكرة الأولى منذ أكثر من عامين، عندما تحدثت معه وأبدى اهتمامه بالفكرة، ولكنه في مرحلة ما أخبرني أنه مدد فترته مع ليفربول، وكان هذا مخيبًا للآمال بالنسبة لي".

وأكمل: "عندما أعلن رحيله عن ليفربول، التقينا في منزله بعد بضعة أشهر، وأخبرته بالكثير من الأشياء التي من الممكن أن نستفيد منه فيها، ستكون تجربة مثيرة بالنسبة له، ثم قال لي حسنًا دعنا نفعل ذلك".

جدير بالذكر أن انضمام كلوب، إلى شركة ريد بول، تسبب في حالة غضب كبيرة لدى جزء من جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، وتمت مهاجمته في أكثر من مناسبة بلافتات ورسومات في بعض الملاعب الألمانية.