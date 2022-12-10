"حان وقت إفريقيا".. شاكيرا تدعم المغرب بعد الفوز على البرتغال

شاكيرا تعدم المغرب في نصف النهائي

نشرت المطربة الكولومبية "شاكيرا" تغريدة تعدم فيها المنتخب المغربي بعد الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 في إنجاز عربي وإفريقي تاريخي.

المنتخب المغربي بات أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، وذلك بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0، في الدور ربع النهائي.

وشاركت شاكيرا فرحتها بتأهل المغرب من خلال تغريدة عبر موقع تويتر دعمت فيها الفريق الإفريقي وكتبت: "هي لإفريقيا هذه المرة"، ووضعت علم المغرب.

ومن المعروف أن عبارة "This time for Africa" كانت من ضمن كلمات أغنية "Waka Waka" الي غنتها المطربة الكولومبية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب سوف يلعب ضد المنتصر من مواجهة فرنسا ضد إنجلترا في نصف نهائي المونديال، فيما ستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا على الجانب الآخر.