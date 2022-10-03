"حان وقت الوداع" .. هيجواين يعلن الاعتزال

نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق يعلن نهاية الرحلة

أعلن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين اعتزاله لكرة القدم عقب مشوار حافل على المستوى الدولي مع بلاده، أو على صعيد الأندية التي حمل ألوانها.

ويلعب هيجواين، 34 عاماً، حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية مع فريق إنتر ميامي، وذلك بعد تجاربه الإيطالية الأخيرة.

البيبيتا يُعلن الاعتزال

ونظم إنتر ميامي مؤتمراً لنجمه أعلن فيه الأخير اعتزال لعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بحضور كامل الفريق والجهاز الفني بقيادة فيل نيفيل.

وقال هيجواين: "لقد حان اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لكرة القدم"، ثم دخل في نوبة بكاء، قبل أن يكمل بشكر عائلته وكل من سانده في مشواره.

وأضاف مهاجم نابولي السابق: "لا يجب الاستهانة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر سام فيما يتعلق بكرة القدم، عائلتي ساعدتني للتغلب على معاناتي معها، الأمر جدي والبشر يجب أن يفكروا قبل مهاجمة أي شخص عليها".

رحلة حافلة مع كرة القدم

وبدأ المهاجم الشهير مشواره في الأرجنتين مع ريفر بليت الذي انتقل منه إلى ريال مدريد في 2007، واستمر حتى 2013 حتى انتقاله الشهير إلى نابولي حيث انفجرت إمكانياته.

ومع نابولي حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد ب36 هدفاً في 2016، قبل أن ينتقل لصفوف يوفنتوس مقابل قرابة 96 مليون يورو حيث ساهم في تحقيق السكوديتو ثلاث مرات.

وخرج البيبيتا على سبيل الإعارة في مناسبتين من يوفنتوس، الأولى لميلان والثانية مع تشيلسي الذي تُوج معه بالدوري الأوروبي، قبل الانتقال إلى إنتر ميامي في 2020.

ومع الأرجنتين، امتلك اللاعب سجلاً تهديفياً مميزاً بتسجيله 31 هدفاً في 75 مباراة، وإن كان لم يتوج بأي بطولة، ولكن شارك في مشوار الفريق نحو نهائي مونديال 2014، وكوبا أمريكا مرتين في 2015 و2016.