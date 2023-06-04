"حان الوقت لأقول وداعًا" .. زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله رسميًا

زلاتان إبراهيموفيتش أنهى مسيرته الطويلة مع كرة القدم..

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نهاية رحلته مع كرة القدم بشكل رسمي، بعد مباراة ميلان أمام فيرونا، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سان سيرو" في الجولة 38 من الدوري الإيطالي 2022-23.

إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عامًا، شارك في أربع مباريات فقط رفقة ميلان في الموسم الحالي، حيث عانى في بداية الموسم للتعافي من جراحة في الركبة، ثم داهمته الإصابات العضلية المتفرقة في النصف الثاني من الموسم.

ولم يتمكن إبراهيموفيتش من تمالك نفسه خلال الوداع الذي أقامه له ميلان على ملعب "سان سيرو" بعد مواجهة فيرونا، حيث بدأ مباشرة في البكاء وهو يحاول الحديث إلى جمهور "الروسونيري".

وقال إبراهيموفيتش: "في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى ميلان، أعطيتموني السعادة، وفي المرة الثانية أعطيتموني الحب، من قلبي أشكركم".

وأضاف: "أنتم المشجعين استقبلتموني بأذرع مفتوحة، جعلتموني أشعر بأنني في بيتي، سأظل ميلانيًا طوال حياتي، حان الوقت لقول وداعًا لكرة القدم، وليس لميلان".

يذكر أن رحلة زلاتان إبراهيموفيتش مع كرة القدم جعلته يلعب مع العديد من الأندية، مثل مالمو السويدي، ثم أياكس الهولندي، مرورًا بيوفنتوس وإنتر في إيطاليا، ثم مع برشلونة في إسبانيا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، كل هذا بالطبع إلى جانب ميلان.

وخلال هذه المسيرة المذهلة، حقق إبراهيموفيتش العديد من الألقاب، مثل لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، ولقب الدوري الفرنسي 4 مرات، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرة واحدة، والعديد من الكؤوس والبطولات الأخرى.