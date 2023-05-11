"حان الوقت كي ترى إخوتك أيها الزرافة".. تهنئة ساخرة من فاسكيز لتيبو كورتوا

مزاح معتاد بشأن البلجيكي

تلقى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد التهنئة بعيد ميلاده الحادي والثلاثين من زميله لوكاس فاسكيز بطريقة مختلفة هذه المرة.

لقد نشر فاسكيز قصة عبر تطبيق "إنستجرام" لصورته برفقة نجله وفي الخلفية تظهر زرافة، في إشارة مرحة إلى كورتوا.

Instagram

تم تشبيه البلجيكي بالزرافة في الماضي بناءً على مظهره النحيف، وفي عام 2021 سخر من نفسه، ونشر صورة من زيارة إلى حديقة سفاري مدريد مع "شقيقيه" اللتين كانتا بالأحرى زرافتين.

يعتقد أن سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد السابق هو المسؤول عن منح كورتوا لقب "الزرافة" في تدريب ريال مدريد.

وعلق فاسكويز على صورة عام 2021 قائلاً: "لقد حان الوقت لكي ترى إخوانك".