حانت لحظة الوداع؟ جوارديولا غير قلق على مانشستر سيتي بعد رحيله!

بيب جوارديولا يرى أن مانشستر سيتي قادر على التعامل مع رحيله عن النادي، رغم أنه لم يحسم مستقبله بعد.

على الرغم من أن عقد الإسباني بيب جوارديولا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ينتهي في صيف 2023، إلا أنه مصر على التمهل قبل تمديد عقده في ملعب "الاتحاد". مانشستر سيتي حقق فوزًا عريضًا عصر الأحد على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، ليواصل بطل الدوري الإنجليزي مطاردة آرسنال في صدارة جدول الترتيب لموسم 2022-23. وحتى الآن، يرفض جوارديولا اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، الذي يتولى تدريبه منذ صيف 2016، والموسم الحالي هو السابع له في ملعب "الاتحاد".

ماذا قال جوارديولا؟

جوارديولا قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية عن مستقبله: "النادي يعرف بالضبط ما يجب فعله، والخطوة التالية التي يجب القيام بها".

وأضاف: "لن تكون هناك مشكلة بشأن ذلك، أنا مقتنع بنسبة 100% من أن إدارة النادي تعرف الاستراتيجية وما يجب القيام به في الوقت الحالي، غدًا وبعد كأس العالم وفي المواسم المقبلة".

وتابع: "عندما يعتمد النادي على شخص واحد فقط تكون هناك مشاكل، لأن النادي لا يكون قويًا أو مستقرًا، إذا كان مانشستر سيتي يعتمد على جوارديولا فقط، فذلك يعني أن النادي لا يقوم بعمل جيد".

وأردف: "كل قرار اتخذناه هو من أجل صالح النادي، من أجل السنوات المقبلة وفي المستقبل".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "النادي يعرف جيدًا نوع اللاعبين الذين أرغب أن يكونوا معي، والطريقة التي يريد بها النادي رؤية الفريق، كرة القدم مثلها كل الرياضات، تخسر أكثر مما تكسب".

ما هو سجل ألقاب مانشستر سيتي مع جوارديولا؟

منذ وصول جوارديولا إلى مانشستر سيتي في صيف 2016، سيطر النادي بشكل واضح على الألقاب في كرة القدم الإنجليزية.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات في ستة مواسم تحت قيادة جوارديولا، ومثلها في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقبين في الدرع الخيرية، بالإضافة إلى لقب وحيد في كأس إنجلترا.

ويواصل جوارديولا مطاردة حلم تحقيق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، حيث اكتفى بالوصافة في موسم 2020-21، بعد أن خسر النهائي ضد تشيلسي.