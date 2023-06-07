حانت لحظة "الشماتة" .. صديق كريستيانو رونالدو يسخر من وضع ليونيل ميسي الحالي

زهيرة عادل
GFX MESSI RONALDOGetty Images
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بالطبع بيرس مورجان لن يفوت هذه الفرصة

لم يتمكن المذيع الشهير بيرس مورجان؛ الصديق المقرب للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من كبح جماح نفسه أمام الأخبار التي تتحدث عن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري الأمريكي، ليخرج ساخرًا من وضع الأخير.

التقارير الأخيرة تتحدث بقوة عن اقتراب ميسي من إنتر ميامي الأمريكي، بل تؤكد توقيعه له بالفعل، وانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أمام هذه التقارير، خرج مورجان ساخرًا من ليو، بداعي أنه قد يبتعد عن أوروبا وهو ابن الـ35 عامًا، فيما فعلها صاروخ ماديرا وهو يبلغ من العمر 38 عامًا، منضمًا للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكتب مورجان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذًا، ابتعد ميسي عن أندية النخبة في سن 35، أي فعلها مبكرًا ثلاث سنوات عما قد فعل رونالدو، من المفترض حاليًا أن نقرأ أو نسمع المقاطع الساخرة التي قالها الكتاب الرياضيون والنقاد وكتبوها عن كريستيانو – أليس كذلك؟ (تنبيه: لن نفعل)".

جدير بالذكر أن مورجان كان أحد عوامل انتقال رونالدو للنصر، إذ ظهر في لقاء مصور معه مهاجمًا إدارة مانشستر يونايتد ومدربيه ولاعبيه القدامى والحاليين بطريقة غريبة، وهو ما كتب كلمة النهاية في مسيرته مع الشياطين الحمر.

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