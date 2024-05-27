حالهم كحال مانشستر سيتي.. يونايتد مهدد بالحرمان من المشاركة الأوروبية!

قطبا مانشستر مهددان بالحرمان من البطولات الأوروبية...

حجز مانشستر يونايتد، مقعده ضمن الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ولكن فجرت التقارير الصحفية مفاجأة قد تحرم الشياطين الحمر من المشاركة في البطولة.

ونجح أبناء المدرب إريك تين هاج، في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، مطلع الأسبوع الحالي على حساب مانشستر سيتي بهدفين لهدف، ليضمن الشياطين الحمر المشاركة في الدوري الأوروبي، بالرغم من احتلال المركز الثامن في جدول البريميرليج.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية حرمان الشياطين الحمر، من المشاركة في الدوري الأوروبي، بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تمنع أن يشارك فريقان تملكهما جهة واحدة في نفس المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستحوذت شركة " INEOS" على جزء من مانشستر يونايتد، في الموسم الحالي، بالإضافة إلى امتلاكها نادي نيس الفرنسي، مما قد يحرم أحد الفريقين من المشاركة في البطولة.

ونشرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نحن على علم بموقف الناديين، ونحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الأوروبي، ونحن مقتنعون بأن لدينا حل للموسم المقبل".

ومن جانبها نشرت صحيفة "صن" الإنجليزية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن البعض يعتقد أن ذلك القانون لن يتم تطبيقه على مانشستر يونايتد ونيس، إذ أن شركة " INEOS" تمتلك حصة أقل من 30% من النادي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي مهدد أيضًا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بسبب نفس القاعدة، إذ يخضع الفريق الإنجليزي لإدارة مجموعة "سيتي جروب" التي تسيطر على فريق جيرونا الإسباني أيضًا.