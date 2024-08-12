فيديو | حالة وفاة تفجع لاعبي الهلال قبل كلاسيكو الأهلي في السوبر

الحزن يخيم على مران الهلال الأخير قبل الكلاسيكو..

بينما يخوض الهلال أول مران له في أبها استعدادًا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، خيم الحزن على اللاعبين على إثر فاجعة وفاة.

الزعيم وصل مساء أمس الأحد لأبها، استعدادًا لكلاسيكو السوبر، المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

وظهر الأمس، خرج محمد البريك؛ ظهير الهلال، مناشدًا الجماهير للتبرع بالدم لوالدته، المحجوزة في إحدى المستشفيات على إثر صراعها مع المرض.

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لكن ما هي إلا 24 ساعة تقريبًا من بعد تلك المناشدات، حتى أُعلن اليوم الإثنين، مفارقتها للحياة بعدما فشلت المحاولات الطبية لعلاجها.

وغادر البريك معسكر الفريق في أبها متجهًا نحو الرياض، ليتأكد غيابه رسميًا عن كلاسيكو الغد، فيما نشر الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان فيديو من مران الزعيم تظهر خلاله حالة الحزن على وجوه اللاعبين.