كلاسيكو النصر والاتحاد .. " رودي جارسيا إذا لعب من أجل التعادل، سيحقق الانتصار"!

تعرف على الطريقة الوحيدة التي يستطيع النصر تحقيق الانتصار بها في الكلاسيكو

كشف الإعلامي الرياضي محمد الصدعان، عن أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، أمامه حالة واحدة فقط من أجل تحقيق الانتصار أمام الاتحاد في الكلاسيكو.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر مساء اليوم الخميس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال الصدعان خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "أرى أن جارسيا إذا لعب من أجل التعادل، سيحقق الانتصار، لأن هذه المباراة لن تجعل أي فريق يحسم لقب الدوري".

وأضاف: "في المقابل إذا بالغ البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد في الاندفاع الهجومي، وحاول الضغط على النصر، سيقوم الأخير بالتسجيل فيه، لأنه يمتاز في عملية الارتدادات وسط الظروف الموجودة اليوم".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "مباراة الكلاسيكو تحتاج إلى عقلية اللاعبين، أكثر من مستواهم الفني".