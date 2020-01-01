حالة من الرعب في الدوري الإنجليزي بسبب ميسي

نجم برشلونة قد ينتقل لمانشستر سيتي هذا الصيف

حالة منتظرة من الرعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وانتقاله لمانشستر سيتي.

ميسي جعل الأمور صريحة مع برشلونة، حيث أبدى رغبته في الرحيل، نحو تجربة جديدة، ربما تكون مع مدربه الأسبق بيب جوارديولا.

الأمور مازالت غير واضحة بشكل كامل حول الفريق القادم لميسي الموسم المقبل، ولكن الأنباء الحالية تثير قلق العديد من اللاعبين في البريميرليج وعلى رأسهم كونور كودي مدافع وولفرهامبتون.

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المدافع الإنجليزي قال في تصريحات صحفية:"أشعر بالرعب الشديد عندما أفكر في اللعب أمامه ومحاولة مراقبته إذا انتقل لمانشستر سيتي ".

وأضاف:"يمكنك مشاهدة جميع مقاطع الفيديو عن مهاراته، ومع ذلك ستعاني بشكل كبير لو لعبت ضده، ولكن بكل تأكيد سيكون إضافة للدوري الإنجليزي".

وتابع:"الكل يعلم حجم التنافسية الكبيرة في البطولة، ولكن القرار يعود له بخصوص مستقبله، لذلك دعونا ننتظر ما سيحدث إذا جاء هنا".

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يذكر أن خورخي ميسي والد مهاجم برشلونة، يتواجد حالياً في كتالونيا، للاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم ملف رحيله بشكل نهائي.