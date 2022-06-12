حالة من الذعر .. مبابي يغيب عن تدريبات فرنسا قبل مواجهة إنجلترا

الاتحاد الفرنسي يكشف الحقيقة

أصاب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، جماهير بلاده بالذعر، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة إنجلترا بدور الثمانية لكأس العالم.

مبابي يعتبر من أهم اللاعبين وأفضلهم في مونديال قطر 2022، وقاد الديوك إلى التأهل لربع النهائي، بفضل تألقه المبهر في الفوز على بولندا 3/1 يوم الأحد الماضي.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن غياب مهاجم باريس سان جيرمان لم يكن بسبب الإصابة، ولكن لقيامه ببعض تدريبات التعافي والاستشفاء داخل الغرف المغلقة.

وأشار إلى أن اللاعب لديه الكثير من الوقت للعودة إلى كامل لياقته البدنية قبل اللعب ضد إنجلترا يوم السبت القادم في ربع نهائي المونديال.

جدير بالذكر أن مبابي يتصدر قائمة الهدافين في كأس العالم حتى الآن، حيث سجل 5 أهداف في 4 مباريات منذ بداية البطولة.