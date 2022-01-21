حالة مبابي الصحية تثير الرعب في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن حالة كيليان مبابي الصحية، أثارت القلق داخل صفوف باريس سان جيرمان، قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام استاد ريمس.

ويستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ريمس، مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

ولم يكمل اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا، مران الفريق اليوم الجمعة، بسبب شعوره بآلام في الفخذ الأيسر، وغادر مقر التدريبات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، سيحدد موقف مبابي من المشاركة في المباراة، في جلسة تدريبات يوم السبت.

وأشارت الصحيفة، إلى انه من المتوقع عدم المجازفة بالجوهرة الفرنسية، والدفع به في مباراة استاد ريمس، خشية من تطور إصابة اللاعب وتعقد موقفه قبل الفترة الهامة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة باريس قلقة بسبب إصابات لاعبي الفريق المتكررة، كما حدث مع ليونيل ميسي في بداية الموسم وغيابه عن الفريق فترة، ثم غياب نيمار حتى الآن، والآن إصابة مبابي.

وتأمل إدارة باريس، أن يتحسن وضع مبابي، قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة بعد لعب 21 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن سانت إيتيان أقرب ملاحقيه.