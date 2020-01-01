حالة رونالدو البدنية تزداد قوة بعد كورونا!

لا يتوقف..

أفادت صحيفة "توتو سبورت" بأن الاختبارات البدنية التي قام بها يوفنتوس لنجمه كريستيانو رونالدو قد أتت نتائجها عظيمة، فتحسنت حالة الدولي البرتغالي رغم توقف الأنشطة في الشهرين الماضيين.

وبعد تفشي فيروس كورونا توقفت كرة القدم الإيطالية منذ مارس الماضي وحتى العودة إلى التدريبات مجددًا في منتصف شهر مايو المنقضي، انعزل رونالدو عن الجميع بالذهاب مع أسرته إلى مسقط رأسه في جزيرة ماديرا.

تقارير توتو سبورت أكدت أن نتائج الاختبارات الأخيرة أتت أفضل من التي قام بها في شهر مارس الماضي، ما يدل على أن تدريب الدون في جزيرة ماديرا كان ثقيلًا للغاية ومكثفًا جدًا.

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رونالدو استأجر ملعبًا من ناسيونال ماديرا خلال فترة العزل في البرتغال، حيث كان يتمرن على مرافق ناديه الذي بدأ معه مسيرته الكروية، ونتيجة لعمله المضني خلال الشهرين الماضيين، قالت الاختبارات أن سرعته قد ازدادت أيضًا!.

وعند العودة مرة أخرى إلى إيطاليا مطلع مايو الماضي، لم يتوقف رونالدو عن التدريب، فكان يخضع لتمارين يومية (خلال العزل 14 يومًا) لمدة أربع ساعات قبل العودة إلى التدريبات الجماعية في الأيام القليلة الماضية.

بهذا، سيكون صاحب الـ35 عامًا على رأس قائمة ماوريسيو ساري في يوفنتوس مع استئناف الدوري الإيطالي والكأس، عندما يلعب يوم 17 يونيو مع ميلان في إياب نصف نهائي الكوبا في تورينو.

يذكر رونالدو قد عادل الرقم القياسي لجابرييل باتيستوتا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالكالتشيو، كما سجل هذا الموسم 21 هدفًا محليًا جعله في وصافة هدافي جنة كرة القدم خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

كما تجدر الإشارة إلى أن اليوفي مع رونالدو يتصدر ترتيب السيري آ بفارق نقطة عن لاتسيو، كما تعادل مع ميلان في ذهاب نصف نهائي الكأس، مع الهزيمة ذهابًا من ليون في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.