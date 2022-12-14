حالة الغموض تنكشف .. الإعلان عن سبب وفاة الصحفي الأمريكي في قطر

تقرير التشريح كشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة الصحفي الأمريكي الغامضة خلال تغطية كأس العالم 2022.

كشف التشريح الذي خضعت له جثة الصحفي الأمريكي جرانت وال، الذي توفي في قطر أثناء تغطية مباريات بطولة كأس العالم 2022، عن وفاته بسبب تمدد الأوعية الدموية في القلب.

سيلين جوندر، زوجة الصحفي الأمريكي، أكدت اليوم الأربعاء أن تشريح الجثة تم بمعرفة مكتب الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك.

وكتبت جوندر على موقع زوجها الإلكتروني: "توفي جرانت بسبب تمزق الشريان الأبهر الصاعد الذي كان يتمدد ببطء ولم يتم اكتشافه، ربما يكون ضغط الصدر الذي تعرض له قبل وفاته بفترة وجيزة يمثل الأعراض الأولية، لم يكن أي قدر من الإنعاش القلبي الرئوي أو الصدمات لينعشه".

وأضافت: "وفاته لم تكن مرتبطة بكوفيد، ولم تكن مرتبطة بحالة التطعيم، لم يكن هناك أي شيء يثير الشكوك بشأن وفاته".

وأصيب وال، البالغ من العمر 49 عامًا، في المنبر الإعلامي بملعب لوسيل في قطر يوم السبت السبت خلال الوقت الإضافي في مباراة الأرجنتين في ربع النهائي ضد هولندا.

وقال صحفيون بالقرب منه إن عمال الطوارئ حضروا إليه على الفور وعالجوه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل نقله على نقالة، قبل الإعلان عن وفاته لاحقًا.