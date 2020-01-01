حالة إيجابية لكورونا تضع ريال مدريد تحت الحجر الصحي

الفيروس يواصل ضربه جميع البلدان الأوروبية ويصل للرياضيين

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، وضع لاعبيه تحت الحجر الصحي، بعد ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورونا بفريق كرة السلة.

الفيروس يواصل ضربه بقوة لجميع المسابقات الرياضية على مستوى العالم، حيث تسبب في تأجيل الدوري الإيطالي، ولعب بعض المباريات بدون جمهور.

ووصل الأمر كذلك للاعبين، حيث أصيب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، وسط مخاوف من تفشي المرض داخل النادي الإيطالي، قبل أن يظهر ريال كضحية جديدة.

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ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي داخل النادي الإسباني، نظراً لتدرب فريق كرة السلة وكرة القدم على ملعب واحد في فالديبيباس.

وقال ريال في بيان رسمي له:"التحليلات أظهرت عينة إيجابية لأحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا، ليتم تقديم التوصية بوضع جميع فريقين كرة السلة والقدم بالحجر الصحي في سيوداد، كما أغلقنا جميع مرافق مديتنا الرياضية".

ومن المتوقع أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على منافسات ريال خلال الموسم الحالي، تزامناً مع تأجيل الدوري الإسباني لإشعار آخر بعد ازدياد ظهور الفيروس.

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المخاوف الكبرى للميرينجي هي جاهزية لاعبيه ودخولهم في حالة بدنية وذهنية جيدة، قبل مواجهة مانشستر سيتي بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

وتشير جميع هذه الأنباء لاحتمالية تأجيل مباريات دوري الأبطال كذلك، أو خوضها بدون جمهور مثلما حدث بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مساء أمس الأربعاء.