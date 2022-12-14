"حافلة مليئة بالعاهرات".. هدية برلسكوني لمونزا للفوز على ميلان ويوفنتوس!

تحفيز مثير للجدل من برلسكوني للاعبي مونزا!

وعد سيلفيو برلسكوني فريق مونزا بـ "حافلة مليئة بالعاهرات" إذا تمكنوا من التغلب على ميلان أو يوفنتوس في النصف الثاني من الموسم بالدوري الإيطالي.

وكان فريق مونزا قد صعد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما يتواجد حاليًا في المركز الـ 14 بعد الحصول على 16 نقطة فقط، وهو الأمر الذي جعل رئيس النادي يحفز لاعبيه بطريقة مثيرة للجدل.

وتحدث برلسكوني في خطاب نشر عبر تويتر، قال فيه: "وجدنا مدربًا جديدًا (رافاييل بالادينو)، كان في فريق الشباب لدينا، إنه جيد وذكي ولطيف وقادر على تحفيز شبابنا".

وواصل: ''قررت أن أضيف تحفيزًا إضافيًا، لذلك أخبرت اللاعبين بأنك ستلعب مع ميلان ويوفنتوس وما إلى ذلك، لذا إذا تغلبت على أحد هذه الفرق الكبيرة، فسأقوم باستقبالك في غرفة خلع الملابس بحافلة مليئة بالعاهرات".

جدير بالذكر أن فريق مونزا سيعود للمباريات الرسمية يوم 4 يناير ضد فيورنتينا، ثم سيلعب أول لقاء كبير له ضد إنتر بعدها بثلاثة أيام.