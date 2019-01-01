حازم إمام يحذر لاعبي الزمالك من سيناريو 2016 ومطلب خاص لعمر صلاح

الفارس الأبيض أمام نهضة بركان بحثًا عن لقب كونفدرالية ثاني في مصر بعد الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب حازم إمام؛ نجم الزمالك الأسبق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي الفارس الأبيض بضرورة الخروج دون استقبال أي أهداف من لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، مستشهدًا بما فعله الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002.

الأبيض يلاقي الفريق البركاني في تمام الثانية عشر صباح غدٍ الإثنين، على الملعب البلدي لبركان، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال إمام، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الأماني أن نقدم مباراة جيدة، أتمنى أن يتخطى الزمالك المباراة، لأنها صعبة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة وأنه طوال سبع مباريات أفريقية لم يستقبل أي أهداف، وهذه ميزة مهمة، نتمنى استمرارها".

وأضاف: "لا بد أن يعرف اللاعبين أن هذه المباراة لها نصف آخر في الإياب، لانريد أن يتكرر ما حدث عام 2016 أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال مرة أخرى، أن تهرب المباراة من بين أقدام اللاعبين ويستقبلوا عديد الأهداف، حتى لو استقبلوا اليوم هدفًا فعليهم أن يغلقوا الملعب ولا يسكن شباكهم هدفًا آخر".

الزمالك في النهائي؟ إذًا سيتوج بطلًا ولكن..

نجم الأبيض الأسبق تابع: "ما جعلنا نتوج أبطالًا لأفريقيا عام 2002، أننا عدنا من المغرب أمام الرجاء بالتعادل السلبي دون أهداف، لم نلعب كرة على قدر ما لعبنا مباراة دفاعية قوية، هذه المباراة المدرب كابرال لم يدفع بي ودفع بكل من يجيد الجوانب الدفاعية حتى نعود بالتعادل السلبي ثم نتوج من القاهرة، لذلك الكرة الممتعة ليست مهمة الليلة، الأهم الخروج بأقل الخسائر".

ووجه الثعلب الصغير نصيحة خاصة لمدافعي الفريق، في ظل مشاركة الحارس الشاب عمر صلاح، وعدم وجود بديل غيره في القائمة: "على اللاعبين حماية الحارس عمر صلاح، هو حارس صغير في السن وهذا أول نهائي أفريقي له، الموضوع صعب، إن شاء الله سيكون على قدر المسؤولية، فعلها من قبل كثيرًا، لكن يجب أيضًا على اللاعبين أن تسهل الأمور عليه، بعدم ارتكاب أخطاء كثيرة قريبة من منطقة الجزاء أو ضربات ركنية".

واختتم: "كل التوفيق للزمالك كي يقدم مباراة كبيرة، وفي الإياب جميعنا سيتواجد في الاستاد، وأنا سأكون أول الحاضرين بعد الجماهير العريضة، واللاعبون رجال والبداية من لقاء الذهاب".

يذكر أن الأبيض تأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي، بينما صعد الفريق المغربي على حساب الصفاقسي التونسي.