حازم إمام: لن أترشح في انتخابات الزمالك إلا على منصب الرئيس

تعرف على موقف حازم إمام من العودة إلى مجال التدريب

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، عن موقفه من الترشح في انتخابات القلعة البيضاء، وعن موقفه من العمل في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

يتولى رئاسة نادي الزمالك حاليًا لجنة مؤقتة، برئاسة عماد عبد العزيز، لحين إقامة انتخابات داخل القلعة البيضاء، بعد أن تم حل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب ارتكاب بعض المخالفات.

إمام قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "خوض انتخابات نادي الزمالك داخل حساباتي، ولكن ليس الآن، ودخولي في الانتخابات لن يكون على عضو مجلس الإدارة".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "لن أترشح على أي منصب داخل القلعة البيضاء إلا على منصب رئيس النادي، ولن أكون عضو مجلس إدارة مرة أخرى".

وواصل: "خضت تجربة عضو مجلس إدارة، سواء مع نادي الزمالك أو اتحاد الكرة، وقررت عدم تكرار تجربة هذا المنصب مرة أخرى، وهدفي هو رئاسة النادي البيض".

واختتم إمام تصريحاته متحدثًا عن موقفه من مجال التدريب، حيث قال: "أحب أي شيء يتعلق بكرة القدم، وكنت أتمنى الاستمرار في تجربة تدريبي نادي الزمالك، ولكن الحلم مازال مستمر".

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وتولى حازم إمام مهمة المدرب المساعد، في الجهاز الفني الذي كان يقود مهمة تدريب الزمالك، بقيادة أحمد حسام ميدو.