حازم إمام: لدينا الخبرة للتعامل مع ملعب نهضة بركان

قائد الزمالك يؤكد: سنحقق نتيجة طيبة بالمغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعول حازم إمام؛ قائد الزمالك، على خبرة لاعبي الفريق لحسم لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

الفارس الأبيض يلاقي نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال إمام، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه ليست المباراة الأولى لنا في المغرب، خضنا عديد المباريات هنا، ونجحنا في تحقيق نتائج جيدة، نعم اللقب صعب، لكننا نعيش حالة كبيرة من التركيز ونأخذ المباراة على محمل الجد، وسنحقق نتيجة طيبة".

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وأضاف: "ضيق ملعب المباراة لن يؤثر علينا في شيء، لعبنا على مثل هذه الملاعب من قيل، ولدينا الخبرة في التعامل معها".

يذكر أن الزمالك وصل لأول مرة في تاريخه لنهائي الكونفدرالية بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي، بينما صعد نهضة بركان على حساب الصفاقسي التونسي.

ويعاني الأبيض من نقص في مركز حراسة المرمى، بعد إصابة عماد السيد، وإيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، لطرده في إياب نصف النهائي.