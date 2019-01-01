دي جرافشاب

بعد 20 عامًا - جرافشاب يعود لتكريم حازم إمام

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الثعلب الصغير خاض موسم ونصف في النادي الهولندي

تلقى حازم إمام؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لتكريم في ناديه الهولندي الأسبق دي جرافشاب، بعد 20 عامًا من رحيله عنه.

الثعلب الصغير خاض تجربة الاحتراف في الدوري الهولندي في يناير عام 1999، واستمر بجرافشاب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من نادي أودينيزي الإيطالي.

وحضر إمام مواجهة فريقه الأسبق أمس الأحد، أمام جو أهيد إيجلز، على ملعب دي فيفيرييرج معقل جرافشاب، ليحرص مسوؤلو النادي على تكريمه.

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وقام مسؤولو الفريق الهولندي بتكريم حازم بأرض الملعب، بإهدائه القميص الخاص به والذي يحمل رقمه المفضل 14، وسط تشجيع حار من قبل الجمهور الحاضر في المباراة.

وكتب الحساب الرسمي لجرافشاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عاد حازم إمام الذي كان من أفضل اللاعبين على الإطلاق الذين ارتدوا قميص الفريق".

من جانبه، علق الثعلب الصغير على التكريم: "شكرًا جدًا على تكريمي اليوم من نادي جرافشاب الهولندي، شيء جميل أن يظل الناس يتذكرونني بعد 20 عامًا".

إمام شارك مع الفريق الهولندي خلال موسم ونصف في 39 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وانتهت مباراة الأمس بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ17 بدوري الدرجة الأولى الهولندي.

ويأتي جرافشاب في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق خمس نقاط عن كامبور صاحب الصدارة، وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الثالث، الذي يحتله أياكس "ب".

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