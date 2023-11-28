حارس نافباخور خدعه .. سالم الدوسري بريء من "نحس" ضربات الجزاء!

ماذا حدث خلال مواجهة الهلال ونافباخور التي أهدر خلالها سالم الدوسري ضربتي جزاء؟

بينما يطالب حاليًا الكثير من الهلاليين عدم تقدم جناح الفريق سالم الدوسري لتسديدة أي ضربة جزاء في قادم المباريات، يبدو أن "التونيدو" تعرض للظلم بعض الشيء.

سالم أهدر ضربتين جزائيتين أمس الثلاثاء، خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن لحسن حظه أن زميله مالكوم تبع الضربة الثانية بعد تصدي الحارس وأحرز منها هدف المباراة الأول.

وبحسب الخبير التحكيمي سمير عثمان فإن الدوسري بالأساس تعرض لظلم تحكيمي في الضربة الثانية، إذ تقدم حارس الفريق الأوزبكي عن خط مرماه قبل تسديد نجم الزعيم، وهو ما كان سيحتم على الحكم إعادة الضربة لولا نجاح مالكوم في متابعة الكرة وإحراز الهدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار عثمان إلى أنه بخلاف تقدم الحارس عن خط المرمى، فإن اللاعبين كذلك دخلوا منطقة الـ18 قبل تسديد سالم، وهي المخالفة الثانية في التنفيذ إلا أنه شدد رغم كل ذلك على صحة هدف مالكوم، الذي بالتبعية رفع ضرورة إعادة تنفيذ الجزائية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بثنائية نظيفة، سجلها مالكوم وسالم الدوسري، ليصعد الفريق لدور الـ16 متصدرًا مجموعته بـ13 نقطة.