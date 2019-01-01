حارس مرمى قطر: لا نخشى مواجهة الأرجنتين

سعد الدوسري حارس مرمى قطر يتحدث عن مواجهة الأرجنتين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال سعد الدوسري حارس مرمى منتخب قطر إن لاعبي العنابي لا يخشون مواجهة الأرجنتيني، مؤكدًا على كامل الاحترام للخصم.

وسيلعب منتخب قطر مباراة مصيرية له أمام منتخب الأرجنتين مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكوبا أمريكا.

وقبل المباراة، شدد سعد الدوسري حارس مرمى منتخب قطر على احترام المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير ولكن دون خوف منه.

— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وقال الدوسري: "نحترم منتخب الأرجنتين ونعلم أنه منتخب كبير ويضم العديد من اللاعبين المميزين، ولكننا أيضًا مستعدون للمواجهة"

وأضاف: "لعبنا أمام منتخبات كبرى أخرى كباراجواي وكولومبيا وظهرنا بشكل جيد، سنسعى لتتويج ذلك في مباراة الأرجنتين من أجل العبور"

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يذكر أن منتخب قطر لديه نقطة واحدة من تعادل أمام باراجواي وهزيمة أمام كولومبيا، وهي نفس حصيلة منتخب الأرجنتين من النقاط وبنفس التفاصيل أيضًا.