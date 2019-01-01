حارس ليفركوزن: لعبت أمام بايرن ميونخ بعين واحدة

حارس مرمى فريق باير ليفركوزن لوكاس هراديكي يكشف عن واقعة طريفة في مواجهة فريقه أمام بايرن ميونخ.

كشف لوكاس هراديكي حارس مرمى فريق باير ليفركوزن الألماني عن واقعة طريفة حدثت في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الحارس عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الألماني على ملعب الفريق البافاري.

هراديكي: "أضعت العدسة اللاصقة الخاصة بي في الشوط الأول من المباراة، وكان الأمر صعبًا بالنسبة لي بشكل كبير أن أرى أي شيء لمدة ٢٠ دقيقة قبل نهاية الشوط".

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وأضاف: "الأمور لم تكن سهلة أبدًا بالنسبة لي خلال تلك الفترة من المباراة، حاول أن تلعب ضد بايرن ميونخ بعين واحدة فقط دون أن ترى بالأخرى".

وكان لوكاس هراديكي قد شارك أساسيًا في مباراة الأمس وظهر بشكل طيب حيث قام بإنقاذ ١٠ كرات من الدخول لمرمى فريقه من بايرن ميونخ.

وانتهت المواجهة التي أقيمت مساء الأمس بفوز فريق باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف وحيد ليستمر الموقف المتعثر للبافاري في الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٢٤ نقطة بعد خسارته لثلاث مباريات وتعادله في مثلهم من أصل ١٣ جولة.