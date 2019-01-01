حارس ريال مدريد السابق ينفي الاتهامات الموجهة له بالعنصرية

حارس ليدز يونايتد متهم بالعنصرية ضد مهاجم تشارلتون

نفى كيكو كاسيا، حارس مرمى ليدز يونايتد الإنجليزي وريال مدريد السابق، اتهامات الاتحاد الإنجليزي له بالعنصرية تجاه جوناثان ليكو مهاجم تشارلتون.

في سبتمبر الماضي، شهدت مباراة ليدز وتشارلتون، مشادة بين كاسيا وليكو، وقام خلالها الحارس الإسباني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى المهاجم المعار من ويست بروميتش.

الاتحاد الإنجليزي منذ أيام، قرر فتح تحقيقاً حول تلك الواقعة، من أجل توقيع العقوبة المناسبة على الحارس الإسباني والتي قد تصل إلى الإيقاف 12 مباراة، وأمامه فرصة للرد حتى 12 نوفمبر الجاري.

ونشر ليدز اليوم بياناً جاء فيه: "كيكو ينشر بشدة الاتهامات الموجهة إليه، مشدداً على أنه يعمل بشكل احترافي مع الاتحاد خلال التحقيقات حتى الآن".

وواصل: "ستكون الخطوة التالية في التحقيقات، هي جلسة استماع شخصية، وسيكون كيكو متاحاً معنا في المباريات".

جدير بالذكر أن الحارس الإسباني صاحب الـ 33 عاماً، لعب حتى الآن مع ليدز 36 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه من ريال مدريد في يناير الماضي.