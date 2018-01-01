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الانتقالات

حارس جريميو البرازيلي على أعتاب الاتحاد

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Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação
وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن اقتراب إدارة نادي جريميو البرازيلي من الموافقة على رحيل حارس المرمى مارسيلو جروهي إلى نادي الاتحاد السعودي.

العديد من التقارير الصحفية المحلية أكدت وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

وترغب إدارة الاتحاد في ضم حارس مرمى أجنبي بناء على طلب المدير الفني للفريق سلافين بيليتش، الذي أوصى بضرورة ضم حارس أجنبي.

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وبحسب التقارير فأن إدارة الاتحاد ستدفع 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي.

وتوقعت التقارير البرازيلية أن يعلن الاتحاد عن رحيل الحارس مارسيلو خلال الساعات القليلة المقبلة.

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