حارس جريميو البرازيلي على أعتاب الاتحاد

وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن اقتراب إدارة نادي جريميو البرازيلي من الموافقة على رحيل حارس المرمى مارسيلو جروهي إلى نادي الاتحاد السعودي.

العديد من التقارير الصحفية المحلية أكدت وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

وترغب إدارة الاتحاد في ضم حارس مرمى أجنبي بناء على طلب المدير الفني للفريق سلافين بيليتش، الذي أوصى بضرورة ضم حارس أجنبي.

وبحسب التقارير فأن إدارة الاتحاد ستدفع 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي.

بكل تأكيد كان لابد من وجوده في قائمة #جول25

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فخرالدين بن يوسف نجم الـ @Ettifaq والمنتخب @equipedetunis أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا باختيار @GoalAR 👏



📊 صاحب الهدف رقم 2500 في تاريخ بطولات كأس العالم عاش عامًا مميزًا .. نتمنى لك يا فخر مزيدًا من التوفيق فيما هو قادم 🙏 pic.twitter.com/7QjOtLIMQq — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 28, 2018

وتوقعت التقارير البرازيلية أن يعلن الاتحاد عن رحيل الحارس مارسيلو خلال الساعات القليلة المقبلة.