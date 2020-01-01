حارس بايرن ميونخ يُلمح إلى رحيله بعد وصول نوبل

ألمح سفِن أولرايش، حارس مرمى بايرن ميونخ، إلى أنه سيغادر الأليانز آرينا مع نهاية الموسم بعد وصول ألكسندر نوبل للعملاق البافاري.

وكان بايرن قد أعلن عن ضم نوبل من شالكه بصورة مجانية بعد انتهاء عقده مع نهاية هذا الموسم ليكون بذلك هو خليفة مانويل نوير في مرمى بطل البوندسليجا.

أولرايش انضم هو الآخر إلى كبير بافاريا عام 2015 بعد سنوات طويلة أمضاها في شتوتجارت، وقد كان بديلًا مقبولًا لنوير عند إصابته خلال الأربع سنوات الأخيرة.

حارس الشفابينز السابق تحدث للصحافة مجيبًا عن الأسئلة حول نوبل بقوله "إذا كان هناك حارس شاب، فمن الطبيعي والواضح أنك ستكون خلفه.".

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صاحب الـ31 عامًا أتم قائلًا"عقدي يستمر حتى 2021، وما نحن فيه الآن هو وضع جديد، دعنا نرى ما سيحدث وكيف ستسير الأمور.".

صحيفة "شبورت بيلد" المقربة من دوائر بايرن ميونخ أكدت أن أولرايش بدأ في البحث بالفعل عن نادٍ جديد في الصيف المقبل، فهو لن يقبل بأن يتحول ليكون حارسًا ثالثًا بمجرد وصول نوبل.

يذكر أن أولرايش شارك في 69 مباراة بقميص بايرن، ورغم أنه تألق في عديد من المناسبات لكن لا تُنسى له لقطة خطأه الفادح أمام ريال مدريد بالبرنابيو في دوري أبطال أوروبا 2017 والتي تسببت في خروج البايرن من نصف النهائي حينها.