حارس أوجسبورج "من الحضانة" إلى تهديد الجماهير بالقضاء!

أحداث مثيرة في الدوري الألماني.

شهدت مواجهة أوجسبورج أمام فيردر بريمن في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني سجال بين الحارس رافال جيكيفيتش وجماهير الفريق الخصم، حيث اتجه لهم وأشار لهم عدة إشارات.

وقال جيكيفيتش عقب اللقاء مدافعًا عن نفسه بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد": "في بعض الأحيان أنزعج مما تكتبه لي الجماهير على تويتر وإنستجرام، إنهم يهينون عائلتي، عندما يتعلق الأمر بي أستطيع مناقشة ذلك".

وأضاف: "الكثير يحدث مؤخرًا في حق عائلتي ولو حدث ذلك من جديد يمكن لهؤلاء أن ينتظروا خطابات على منازلهم (يقصد إخطارات قضائية)".

ورد لاعب بريمن ميتشيل فايزر: "هو يحب الاستعراض، هناك بعض اللاعبين الذين يحبون تصدير صورة محددة، وهو واحد منهم".

وقال زميله في الفريق ماركو فريدل: "أن تقدم على تلك التصرفات ضد الجماهير فهذا يجعلك كالطفل الصغير، كأنك في الحضانة".

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول كان قد شهد مشادات بين الجماهير والحارس أيضًا، بعدما تصدى لركلات جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.