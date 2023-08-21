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حارس الفيحاء ينتصر على الهلال من جديد .. عقوبة قوية ضد الزعيم

أحمد فرهود
Vladimir Stojković - Al Hilal vs Al FayhaGOAL AR
الهلالالنصرالإتحادالفيحاءفلاديمير ستويكوفيتشدوري روشن السعودي

عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق

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حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، الأزمة القوية التي اشتعلت بين الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، وجماهير نادي الهلال؛ بعد مباراة الفريقين.

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الفيحاء خطف تعادلًا من الهلال (1-1)، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليقوم فلاديمير، بالاحتفال أمام جماهير الزعيم، التي قامت برشقه بزجاجات المياه.

ولم توقع اللجنة، أي عقوبة ضد الحارس الصربي؛ بسبب تصرفاته، بينما فرضت غرامة مالية ضخمة، ضد الزعيم الهلالي؛ لشغب جماهيره، بعد المباراة.

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وأعلنت "الانضباط" عبر موقعها الرسمي، معاقبة الهلال، بغرامة مالية تُقدر بـ100 ألف ريال سعودي؛ بسبب رمي جماهيره 28 علبة مياه، وإصابة فلاديمير ستويكوفيتش، وأحد مسؤولي المباراة.

وعلى جانب آخر.. عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، نادي الاتحاد، بغرامة مالية تُقدر بـ15 ألف ريال؛ بسبب تأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في النزول إلى أرضية الملعب، في الشوط الثاني من المباراة ضد الطائي.

كذلك.. نال نادي النص، نصيبه من عقوبات اللجنة؛ التي غرمت حارس الفريق أمين بخاري، مبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب نزوله أرضية ملعب المباراة أمام التعاون، دون أن يكون مسجلًا في القائمة.

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  • 8177خاليدو كوليبالي
  • 13879روبرتو فيرمينو
  • 6401نجولو كانتي
  • 15068مارسيلو بروزوفيتش
  • 30699صفقة أخرى
154781 الأصوات

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