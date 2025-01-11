تصدى لركلتي جزاء بنزيما وعوار .. حارس الفيحاء يكشف سر تألقه الذي حرم الاتحاد من صدارة الدوري

ماذا قال حارس الفيحاء عن مباراة الاتحاد؟

أعرب أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الفيحاء، عن سعادته بما حققه الفريق أمام الاتحاد، كاشفًا عن السر وراء تألقه في التصدي لركلتي جزاء خلال المواجهة.

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وتعادل الاتحاد مع مضيفه الفيحاء بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ولعب موسكيرا دور البطولة في تعثر الاتحاد، بعدما تصدى لركلتي جزاء سددهما كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 57 و88 من عمر المباراة، ناهيك عن إنقاذ 5 تسديدات داخل المربع، ليصبح أول حارس يتصدى لجزائيتين في مباراة واحدة منذ عبد القدوس عطية أمام الشباب في أغسطس 2023.

وقال موسكيرا، عبر فضائية SSC، "مسرور جدًا للعمل الفني والجماعي، قدمنا مباراة جيدة، ولسوء الحظ، استقبلنا هدف التعادل في آخر ثوانٍ، ولكنها نقطة ثمينة جدًا من المتصدر".

وعن تصديه لركلتي بنزيما وعوار، قال موسكيرا "العمل ثم العمل، وليس هناك أي سر، والعمل سيؤتي بثماره، نعمل أيضًا على نظافة المرمى، ونجحنا في ذلك، ونحاول تقديم الأفضل لدعم الفريق".

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ورفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر، وقبل الأخير، فيما هبط الاتحاد لوصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال الذي صعد للصدارة.