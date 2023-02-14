حارسة مرمى النصر: زيارة كريستيانو رونالدو كانت إيجابيةا، ومهاجمة الأهلي هي الأخطر

الدوري السعودي للسيدات انتهى بتتويج النصر بطلًا

أكدت سارة خالد حارسة مرمى فريق النصر النسائي سعادتها البالغة بالتتويج بلقب النسخة الأولى من دوري السيدات السعودي الممتاز، مشيرة إلى دور كريستيانو رونالدو نجم فريق الرجال في تحفيز اللاعبان قبل مواجهة الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة.

رونالدو كان قد زار الفريق النسائي في النصر والتقط مع اللاعبات عدة صور وشجعهم على مواصلة الانتصارات للظفر باللقب، وقد هنأهم بعد الفوز والتتويج على حساب الهلال بفارق 3 نقاط.

سارة خالد أجرى حوارًا مع موقع سبورت 24 قالت فيه عن زيارة رونالدو "زيارة رونالدو أثرت علينا بالتأكيد بشكل إيجابي، بعدما حضر المران والتقط الصور التذكارية معنا وتمنى لنا التوفيق في مباراتنا ضد نادي الاتحاد في الجولة ما قبل الأخيرة".

صاحبة الـ25 عامًا أكدت على قوة المنافسة في النسخة الأولى من الدوري، مشيرة إلى تعاقد مختلف الأندية مع لاعبات محترفات على مستوى كبيرة من الجودة والخبرة أضاف للبطولة وجعل المباريات أكثر متعة وصعوبة.

واختتمت حوارها بالإشارة إلى أن ابتسام الجرايدي مهاجمة الأهلي هي أخطر لاعبه واجهتها، مشيرة إلى امتلاكها لقدرات فنية وبدنية كبيرة.

يُشار إلى أن سيدات النصر استطعن الفوز بـ11 مباراة من 14 في دوري السيدات السعودي، وقد أنهين الموسم في الصدارة برصيد 35 نقطة و67 هدفًا.