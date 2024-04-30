حادث مفزع .. نجم المغرب يتعرض لاعتداء وحشي في ملهى ليلي بألمانيا

عملية جراحية عاجلة لعلاج إصابات وجه لاعب هيرتا برلين

نُقل المغربي أيمن برقوق، لاعب فريق هيرتا برلين الألماني، إلى إحدى المستشفيات في ألمانيا، لإجراء عملية جراحية عاجلة، بعد تعرضه لاعتداء جسدي بأحد الملاهي الليلية في مدينة برلين.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأصدر نادي هيرتا برلين بيانًا رسميًا عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لقد شعرنا بالفزع عندما علمنا بالأمس أن أيمن برقوق تعرض لهجوم جسدي في إحدى حانات برلين في الساعات الأولى من صباح الأحد وتم نقله إلى المستشفى بسبب إصابات في الوجه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أيمن أجرى عملية جراحية ناجحة أمس الأحد، لكن لن يكون متاحًا معنا في الوقت الحالي. نتمنى لك الشفاء العاجل يا أيمن! نحن نفكر فيك دائمًا".

وحسب وسائل إعلامية ألمانية، فإنه تم نقل لاعب خط وسط منتخب المغرب السابق، إلى المستشفى بسبب إصابات في الوجه بعد الاعتداء عليه من طرف مجهولين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الإصابات البليغة التي تعرض لها برقوق جراء هذا الاعتداء، ستتسبب في غيابه عن بقية مباريات هيرتا برلين خلال الموسم الذي شارف على الانتهاء.

يذكر أن المغربي أيمن برقوق انضم إلى هيرتا برلين، في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي ماينز الألماني حتى 30 يونيو المقبل.