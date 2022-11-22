جييرمو أوتشوا.. المجنون المكسيكي الذي يتألق كل 4 سنوات!

حارس كأس العالم يعود للتألق في المونديال

قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، شاهدت ردود أفعال جماهير كرة القدم الساخرة حول مشاركة الحارس جييرمو أوتشوا في المونديال، حيث رأيت البعض منهم يقول "حارس يتألق مرة كل 4 سنوات".

وعند مشاهدتي للقاء المكسيك ضد بولندا سمعت المعلق وهو يقول "حارس يعود للحياة مرة كل 4 سنوات"، في الحقيقة لا أعلم لماذا هناك اتفاق أن أوتشوا لا يتألق سوى في كأس العالم، ربما هو ممتاز في كل الأحوال لكننا لا نعلم لأنه يلعب في بطولة لا تشاهد مثل الدوري المكسيكي.

ولكنا دعونا نتحدث عن مشاركته في كأس العالم فقط، بما أن هناك اتفاق شائع لا نعرف أساسه حول تألق هذا الحارس بالمونديال فقط، وبالتالي نناقش سويًا ما يقدمه مع المكسيك.

في بطولة كأس العالم 2014، تألق أوتشوا بصورة مذهلة أمام المنتخب البرازيلي (أصحاب الأرض) بدور المجموعات، واستطاع أن يؤمن خروج المكسيك بنقطة من اللقاء.

أتذكر يومها ردود فعل عناصر راقصي السامبا وخصوصًا نيمار، بعد أن تصدى أوتشوا لكرة رأسية صعبة ارتقى عليها بيده اليمنى، وأوقف جناح باريس سان جيرمان في انفراد.

تدور الأيام ويعود جييرمو للتألق من جديد، وهذه المرة في كأس العالم روسيا 2018، وأمام من؟ أمام حامل اللقب من نسخة 2014، المنتخب الألماني.

حيث أوقف أوتشوا 9 تسديدات على المرمى، وخرج بأعلى تقييم في اللقاء، وجذب أنظار العالم كله بجانب هيرفي لوزانو الذي سجل هدف الفوز بالطبع.

وبعد 4 سنوات، يعود المكسيكي للتألق من جديد، حيث تصدى لركلة جزاء من أمام مهاجم برشلونة المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وساهم بخروج فريقه بنقطة من أمام بولندا.

ربما يظهر أوتشوا للجميع في بطولة كأس العالم فقط، وربما هو على نفس المستوى طوال الوقت، يبدو لك أن جييرمو حارس مجنون حماسي في بعض الأوقات، وربما تراه هادئًا ولا يبالي، ولكن في كل الأحوال هو من أفضل الأحداث التي مرت ولا زالت تمر علينا في المونديال.