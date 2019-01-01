جيوفينكو يرفع راية التحدي بدوري أبطال آسيا وجوميز يُرحب ب"النملة الذرية"

جيوفينكو نجح في وضع بضمته في أول ظهور له برفقة الفريق الهلالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رفع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، راية التحدي بدوري أبطال آسيا، وذلك عقب أول مشاركة رسمية له مع ناديه الجديد بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جيوفينكو نجح في وضع بضمته في أول ظهور له برفقة الفريق الهلالي بعد إحرازه لهدف فريقه الثالث الدقيقة 80، ليعبر، ليمهد الطريق لفريقه لحسم المباراة قبل نهايتها.

وكتب الإيطالي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" آسيا أنا هنا"، ورد عليه الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر تويتر:"ونحن مستعدّون !".

النجم @AliAlhabsi حاول إقناعه بالخروج لكنه أبى إلا بعد أن يسدد عليه الكرة 😄☄️🥅

و@mbsh_10 حسم الأمر تمامًا 😅



( 🎥 : @An_141) pic.twitter.com/CREqQBLbmX — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

وفي نفس الصدد رحب اللاعب الفرنسي بافيتنمبي جوميز بزميله الجديد وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر صورة تجمعه بزميله جيوفينكو خلال مباراة الأمس معلقاً عليها “مرحباً بالنملة الذرية جيوفينكو”.

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يُذكر أن نادي الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعته بنادي القادسية ضمن مباريات الجولة الـ20.