جيوفينكو: هذا هو الوقت الأمثل لفوز يوفنتوس بدوري الأبطال

نجم يوفنتوس السابق سيبستيان جيوفينكو يتحدث عن ذكرياته مع السيدة العجوز وحظوظه في الفوز بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى النجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو أن فريقه القديم يوفنتوس هو الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا العام بعد عدة وصوله للنهائي مرتين في الأعوام الأخيرة أعوام 2015، 2017.

جيوفينكو البالغ من العُمر 31 عامًا كان قد رحل عن يوفنتوس عام 2015 ويلعب حاليًا لصالح فريق إف سي تورنتو الكندي الذي يشارك بدوري الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال جيوفينكو: "يوفنتوس الآن أصبح أقوى من الفريق الذي تركته، لقد عززوا صفوف الفريق بشراء لاعبين جدد وهم المرشح الأقرب للفوز بالسكوديتو وربما يكون هذا هو الموسم الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

كما أضاف جيوفينكو: "بعد قدوم كريستيانو رونالدو ربما باتت حظوظ يوفنتوس للتتويج بدوري أبطال أوروبا أفضل، لأنه يعرف كيف يفوز بهذه البطولة".

تابع لاعب بارما السابق حديثه: "لست نادمًا على الرحيل من يوفنتوس، لدي معهم ذكريات رائعة وفزت معهم بالألقاب وأستمتع بتجربتي بالدوري الأمريكي حاليًا".