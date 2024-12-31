"لا أهتم كثيرًا" .. تعليق مثير من جيمي كاراجر بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

ماذا قال النجم الإنجليزي؟

أكد النجم الإنجليزي جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، شعوره بالارتياح بشأن بقاء النجم المصري محمد صلاح، داخل الآنفيلد والاتفاق مع إدارة الريدز على التجديد.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول في يونيو 2025، وهو نفس موقف الثنائي الآخر في الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، مع مخاوف جماهير الريدز بشأن رحيل الثلاثي بالمجان، بعد 6 أشهر من الآن.

وأعطى صلاح للجماهير سببًا للقلق، في ظل تعليقاته المتكررة عن عدم توصله لاتفاق مع إدارة الريدز بشأن التجديد، كان آخرها هو أن "الاتفاق لا يزال بعيد المنال".

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لكن مثل هذه المحادثات لا تزعج كاراجر، الذي قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أهتم كثيرًا بما يقوله محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، فيما يتعلق بشأن موقفهما من التجديد".

وأضاف: "أتوقع أن يتم حل الأمر مع هذين اللاعبين. ربما أكون متفائلًا للغاية، لكن لا أستطيع أن أرى محمد صلاح خارج ليفربول في الموسم المقبل".

ويتقدم الريدز بـ8 نقاط عن تشيلسي أقرب منافسيه في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع انتصاف الموسم، في أول موسم لأرني سلوت على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويستعد ليفربول لاستضافة غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، الأحد المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 20 من البريميرليج، علمًا بأن الضيف يعاني من سلسلة هزائم متتالية (خسر 4 مباريات متتالية في جميع المسابقات، و6 من آخر 8 مباريات).