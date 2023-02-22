جيمي كاراجر: ريال مدريد أكثر الأندية حظًا في العالم .. ورد صاعق من تييري هنري

تييري هنري يدافع عن ريال مدريد والادعاء بأن الفريق الملكي يفوز في دوري أبطال أوروبا بالحظ.

دافع الفرنسي تييري هنري أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي عن الطريقة التي فاز بها نادي ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما وصف جيمي كاراجر أسطورة ليفربول النادي الملكي بأنه "أكثر الفرق حظًا".

ريال مدريد حقق الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

كاراجر، وخلال حديثه قبل المباراة لصالح شبكة "سي بي إس" الرياضية، قال عن النادي الملكي: "يجب أن أقول، أعتقد أن ريال مدريد العام الماضي هو أحد أكثر الفرق حظًا على الإطلاق للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "أمام باريس سان جيرمان سجلوا هدفين قبل سبع دقائق على النهاية، وأمام تشيلسي أخذوهم إلى الوقت الإضافي، وضد مانشستر سيتي سجلوا هدفين في الدقيقة الأخيرة، وفي النهائي تيبو كورتوا كان رجل المباراة".

من الواضح أن هنري، الذي لعب أيضًا لصالح برشلونة وفاز بدوري أبطال أوروبا مع "البلوجرانا" في عام 2009، لم يوافق على ذلك.

رد اللاعب الدولي الفرنسي السابق بقوله: "عندما ترى هذه المسيرة لا يمكنك القول إنهم كانوا محظوظين، كرة القدم تزيد عن 90 دقيقة، إذا كان لديك ما يكفي من الوقت يمكنك التسجيل".

وبعد المباراة، لم يستطع كاراجر إخفاء إحباطه من أداء ليفربول، حيث قال: "ليفربول طوال الموسم كان فوضى مطلقة من الناحية الدفاعية".

وأضاف: "خط الوسط لم يعد لديه الطاقة، الثلاثي الأمامي لا يضغط كما كان من قبل، دفاع ليفربول هذا لا يستطيع القيام بأي شيء".

واختتم كاراجر: "ليفربول يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي وقد تعرض للإذلال بنتيجة 5-2، ما نشاهده هذا الموسم غير مقبول، إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية".