جيلبرتو يوجه رسالة لمحمد محمود عقب إصابته

لاعب الأهلي المنضم حديثاً تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي اثناء مباراة سموحة

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه جيلبرتو، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، رسالة دعم إلى محمد لاعب القلعة الحمراء، عقب الإصابة التي لحقت به منذ أيام.

وتعرض محمد محمود إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مباراة فريقه أمام سموحة في الدوري المصري، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر جيلبرتو مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيه للاعب: "محمد محمود، أعلن هذا الموقف ليس سهلاً، ولكن عليك أن تكون قوياً".

وواصل: "لقد كنت في مشكلة مثلك، وعانيت من الإصابة لفترة طويلة، البعض أخبرني أنه يجب أن اعتزال وأترك كرة القدم، ولكنى عدت أفضل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إن شاء الله، سترجع أفضل، كن قوياً".

الجدير بالذكر ان محمد محمود، انضم إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وشارك في مباراتي بيراميدز وسموحة فقط.