جيسوس يُبلغ إدارة الهلال بقراره النهائي حول مستقبله .. "قبل ديربي النصر!"

جيسوس: عقدي ينتهي مع الهلال في نهاية مايو الجاري..

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أبلغ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، إدارة النادي بقراره النهائي حول مستقبله مع الفريق قبل انتهاء عقده.

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المدرب البرتغالي عاد لتدريب الهلال مطلع الموسم الجاري، وقاد الزعيم لموسم تاريخي، شهد التتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سجل رقمًا قياسيًا مع الأزرق، بتحقيق 34 انتصارًا على التوالي في جميع المسابقات، لأول مرة في كرة القدم.

وذكر "الميدان الرياضي" أن جيسوس أبلغ إدارة الهلال بموافقته على تجديد عقده، ليضع حدًا للتكهنات حول مستقبله، وذلك بعدما كشف المدرب البرتغالي في أكثر من مناسبة، عن قُرب انتهاء عقده، في نهاية شهر مايو الجاري.

وجاء قرار جيسوس، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المقبلة، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتمكن الهلال من حسم لقب الدوري التاريخي، الذي يشهد مشاركة 18 فريقًا لأول مرة، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، حيث تزعم الصدارة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليصبح صاحب أكبر رصيد من النقاط في موسم واحد في تاريخ المسابقة، مبتعدًا عن النصر الوصيف، بفارق 12 نقطة.

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