جيسوس يكشف مفاجآت مدوية .. مفاوضاته مع المنتخب السعودي ودور الوزير في تعاقده مع الهلال

المدرب المخضرم أوضح كافة التفاصيل والأسرار

كشف جورج جيسوس المدير الفني الجديد للهلال كواليس وأسرار مفاوضاته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني قبل أن يُوقع عقدًا لمدة موسم واحد مع الفريق العاصمي.

جيسوس كان على رأس المرشحين لتدريب الأخضر ولذا أصيب الجمهور بصدمة كبيرة حين أعلن تعاقده مع الهلال لموسم واحد، وقد وجه البعض عدة اتهامات لرئيس الاتحاد، ياسر المسحل، بتفضيل الهلال على المنتخب.

جيسوس كشف المستور في تصريحات مثيرة لمجلة ريكورد البرتغالية، حيث قال "كل شيء تم مع الهلال خلال ساعتين، كنت قد اتفقت مبدئيًا مع المنتخب السعودي لكن حين ظهرت فرضية الهلال غيرت رأيي لأن لدي مشروع لم ينته هناك، حظيت بتجربة سابقة وكانت ناجحة .. فزت بالسوبر وكنت متصدرًا للدوري بفارق 6 نقاط".

أضاف "رأيت أنني يجب أن أتم عملي الذي تركته ناقصًا في الهلال، لكني دومًا ما أعطي الحرية لأصحاب القرار، طلبت من رئيسي الهلال والاتحاد السعودي التفاهم والوصول إلى حل مناسب، وقد منحني وزير الرياضة الفرصة لأختار وأخترت الهلال".

المدرب المخضرم أبدى ترحيبه بالعمل مع برناردو سيلفا مجددًا بعد الخلافات التي جمعتهما خلال عملهما معًا في بنفيكا، مشيرًا إلى أن الرئيس فهد بن نافل أخبره بأن الهلال سيتعاقد مع 3 أجانب جدد خلال الفترة القادمة.

ورفض جيسوس تشبيه ما يحدث في السعودية حاليًا بما حدث في الدوري الصيني قبل عدة سنوات، مؤكدًا أن المشروع السعودي قوي وقائم والدليل ضم عدد من اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة مثل روبن نيفيش.