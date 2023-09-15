جيسوس يكشف سر استبعاد نيمار من تشكيل الهلال الأساسي أمام الرياض .. لهذا السبب المهم!

جورج جيسوس يتحدث بعد اكتساح الهلال للرياض

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سر "استبعاد" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول أمام الرياض.

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الهلال فاز (6-1) على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في مباراة شهدت مشاركة نيمار "بديلًا"، في الدقيقة 63.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الهدف من مباراة الرياض؛ كان تجهيز الساحر البرازيلي، لمواجهة دوري أبطال آسيا "القادمة".

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وأشار المدير لفني البرتغالي، إلى أن الهلال، أمامه مباراة قارية هامة، يوم الإثنين القادم؛ ولذلك لم يرد الضغط على نيمار، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده البرازيل مؤخرًا، وتجهيزه من خلال بعض الدقائق أمام الرياض.

وأضاف جورج جيسوس، مشيدًا بالساحر البرازيلي: "لاعب من بين الأعظم في العالم.. جميعنا رأينا تأثيره الكبير، في الدقائق التي شارك خلالها".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيستضيف نظيره نافباخور الأوزباكي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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