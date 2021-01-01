جيسوس يعترف بصعوبة موقفه بعد رحيل أجويرو

اللاعب لا يسجل العدد المطلوب من الأهداف

اعترف جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، بضرورة التطور من أجل اللعب بشكل أساسي مع الفريق بعد رحيل النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

مركز المهاجم الصريح لسيتي سيكون من أهم الملفات للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد قرار أجويرو بالرحيل عقب نهاية عقده في يونيو القادم.

جيسوس فشل طوال السنوات الماضية في إقناع الجماهير خلال فترات غياب أجويرو، لكنه تعهد بصورة مختلفة في الفترة القادمة.

وقال المهاجم البرازيلي:"يمكنني التعلم من أجويرو، لكنه مهاجم صريح بشكل أكبر مني، لقد سجل أهدافًا أكثر على مدار السنوات الماضية".

وأضاف:"هو يدخل الملعب من أجل تسجيل الأهداف ويتمتع بصفات المهاجم الصريح أكثر مني، أنا أعمل معه كل يوم وأعرفه جيدًا".

وتابع:"عندما نلعب معًا وأسجل مرة واحدة هو يسجل مرتين، ولو سجلت هدفين سيحرز هو 3 أهداف، لذلك يجب علي التعلم أن أصبح مثله".

واستكمل جيسوس:"يجب أن أذهب إلى منطقة الجزاء أكثر، في بعض الأحيان لا أتواجد بها بالشكل المطلوب، ولهذا السبب لا أسجل الكثير من الأهداف".

وأكد البرازيلي أن طريقة لعبه تعتمد بشكل أكبر على العمل خارج المنطقة، ومحاولة صناعة الفرص للفريق، مشددًا على ضرورة تغيير هذا الأسلوب.

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يذكر أن جيسوس الذي يبلغ من العمر 24 سنة في 3 إبريل القادم، نجح في تسجيل 80 هدفًا في 183 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي.